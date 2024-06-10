В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов: где будут искать деньги

Правительство пока не обсуждает вопрос повышения налогов, несмотря на то, что бюджету уже сейчас нужны дополнительные средства на оборону. Министерство финансов все еще производит расчеты и ищет самый оптимальный вариант перекрытия бюджетного дефицита.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопросы повышения налогов", – сказал Шмыгаль.

При этом он подтвердил, что Кабмин будет обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора обороны.

"В этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупки оружия и соответствующей военной техники. Поэтому в этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны. Но это будет во втором полугодии", - отметил премьер-министр.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что говорить о дефиците бюджета пока слишком рано, поскольку ключевым параметром, который его определяет, будет интенсивность военных действий.

Марченко также подчеркнул, что Минфин производит расчеты и ищет самый оптимальный вариант перекрытия бюджетной потребности на сектор обороны и безопасности.

"На сегодняшний день мне стоит отметить, что этот вопрос еще не до конца просчитан. Как только у нас будут соответствующие инициативы, мы обратимся к Верховной Раде с соответствующими предложениями. Опять же, эти вопросы прежде всего связаны с сектором безопасности и обороны", - объяснил он.

Министр надеется, что если вовремя будут решены все вопросы реформ, приняты соответствующие законопроекты, и поступят средства от западных партнеров в объеме $38 млрд до конца года, это позволит полностью закрыть расходы социально-гуманитарного направления.

Альтернативы нет: налоги в Украине скоро подымут

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор по зарплатам и акцизам, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", - подчеркнул нардеп.

Он признал, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем - жизнь", - заявил Гетманцев.

Правительство планирует повысить НДС и военный сбор

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов: военный сбор хотят повысить с 1,5 до 5%, пишет Forbes.

Такие решения в правительстве объясняют увеличением финансирования военных нужд государства.

"Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят трое депутатов Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока", — говорится в статье издания.

По данным Forbes, об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3%.

Как подсчитали журналисты, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может принести бюджету дополнительно 90–100 млрд грн в год.

Повышение ставки НДС на 1% даст около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. При повышении НДС на 2-3% доходы в бюджет могут вырасти на 70–120 млрд грн.

В Верховную Раду внести соответствующий законопроект могут уже в конце июня – начале июля. Если его примут быстро, то обновленные ставки заработают не раньше сентября.

В бюджете дыра на $5 млрд

Напомним, министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн .

Он отметил, что военные расходы Украины должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики.

Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону предусмотрено 1,685 трлн гривен.