В Уряді прокоментували можливе підвищення податків: де шукатимуть кошти

Уряд поки що не обговорює питання підвищення податків, незважаючи на те, що бюджету вже зараз потрібні додаткові кошти на оборону. Міністерство фінансів все ще здійснює розрахунки і шукає найоптимальніший варіант перекриття бюджетного дефіциту.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків", – сказав Шмигаль.

При цьому він підтвердив, що уряд звертатиметься до парламенту за додатковими коштами для сектору оборони.

"Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівлі зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту за додатковими коштами для сектору безпеки та оборони. Але це буде у другому півріччі", – зауважив прем’єр-міністр.

Натомість міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що говорити про дефіцит бюджету наразі надто зарано, оскільки ключовим параметром, що його визначає, буде інтенсивність військових дій.

Марченко також підкреслив, що Мінфін здійснює розрахунки і шукає найоптимальніший варіант перекриття бюджетної потреби на сектор оборони і безпеки.

"На сьогодні мені варто зазначити, що це питання ще не до кінця прораховано. Щойно у нас будуть відповідні ініціативи, ми звернемося до Верховної Ради з відповідними пропозиціями. Знову ж таки, ці питання насамперед пов'язані із сектором безпеки та оборони", - пояснив він.

Міністр сподівається, що, якщо вчасно будуть вирішені всі питання щодо реформ, ухвалені відповідні законопроєкти, та надійдуть кошти від західних партнерів в обсязі $38 млрд до кінця року, це надасть змогу повністю закрити видатки соціально-гуманітарного спрямування.

Альтернативи немає: податки в Україні незабаром зростуть

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він визнав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.

Уряд планує підвищити ПДВ та військовий збір

Кабмін працює над законопроектом про підвищення податків: військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, пише Forbes.

Такі рішення в уряді пояснюють збільшенням фінансування на військові потреби держави.

"Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку", — йдеться у статті видання.

За даними Forbes, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2–3%.

Як підрахували журналісти, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70–120 млрд грн.

До Верховної Ради внести відповідний законопроєкт можуть вже наприкінці червня – початку липня. Якщо його ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

У бюджеті діра на $ 5 млрд

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн.

Він зауважив, що військові видатки Україна мусить перекривати самостійно, і вони досить великі.

Зауважимо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі.Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону передбачено 1,685 трлн гривень.