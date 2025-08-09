Детенизация фармацевтической отрасли в 2025 году замедлилась - Гетманцев

Положительные тенденции в оптовой торговле фармацевтическими товарами в 2025 году демонстрируют признаки замедления, а в отдельных случаях разворота в обратном направлении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его данным, в январе-июне 2025 года отрасль уплатила 5,71 млрд грн налогов - на 1 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года (4,7 млрд грн). В то же время 0,6 млрд грн прироста объясняется инфляцией и повышением ставки военного сбора, а реальный чистый рост составляет всего 0,4 млрд грн.

Уровень уплаты налога на прибыль в I квартале 2024 года достигал 1,32% (на 0,56 п.п. выше довоенного уровня в 0,76%). Но уже в I квартале 2025 года показатель снизился до 1,13% - на 0,19 п.п. при росте доходов.

Гетманцев отмечает, что средний уровень уплаты НДС в 2025 году составил 0,75% - всего на 0,06 п.п. больше, чем в 2024 году. При этом:

64% плательщиков имеют уровень уплаты ниже среднего по отрасли;

23,6% снизили НДС по сравнению с прошлым годом;

8,6% при росте поставок снизили суммы НДС к уплате.

Средняя зарплата в отрасли выросла до 20,7 тыс. грн.

20,7% работодателей снизили зарплаты;

на 10,5% увеличилось количество компаний с менее чем 10 работниками, что может свидетельствовать о неофициальной занятости;

разрыв в зарплатах от 250 до 309,9 тыс. грн указывает на неравномерность и теневые схемы.

Гетманцев подчеркнул, что из-за замедления детенизации бюджет недополучает значительные средства.

Гетманцев рассчитывает на то, что фискальный эффект для государственного бюджета от детенизации экономики Украины в 2025 году составит до 4 млрд долларов.