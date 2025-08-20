Гетманцев взялся за ресторанный бизнес: большинство заведений в Украине оформлены как ФЛП

Около 3200 юридических лиц работают в ресторанном бизнесе в Украине, но большинство заведений, а именно 68 000, оформлены как физические лица-предприниматели. Следствием тенизации этой отрасли является недополучение государством около 7 млрд. гривен ежегодно в виде налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Рестораны - это об отдыхе, рестораны - это о хорошем настроении, рестораны - это о дружеской компании, но в Украине рестораны - это еще и о тени, и об уклонениях от налогообложения", - подчеркнул нардеп.

Он привел две простые цифры, которые показывают ситуацию в ресторанной отрасли: зарегистрировано сейчас 3200 юридических лиц, а количество ФЛП, на которых находятся до сих пор даже крупные сети, в двадцать раз больше и составляет 68 000.

Отдельные счета

Гетманцев объяснил, что часто в ресторанах приносят несколько счетов, отдельно за алкоголь и еду. А бывает такое, что чеки вообще не приносят, потому что не работает терминал. Все это свидетельствует о том, что ресторан уклоняется от налогов.

"Мы считаем, что в течение года недополучаем около 7 миллиардов гривен в государственный бюджет. Также это создает неравные конкурентные условия для уплачивающих налоги", - подчеркнул Гетманцев.

По его словам, крупные сети фешенебельных ресторанов также измельчаются на ФЛП.

"Ресторанный бизнес - это же о репутации, об имидже. И когда ты делаешь действительно классное помещение для того, чтобы принимать клиентов, и при этом измельчаешься на два чека - ну разве это серьезно? Наценка в ресторанном бизнесе достигает 200-300% и ты не можешь найти 20%? Это неправильно", – убежден нардеп.

Яркие примеры

Гетманцев заметил, что ярким примером уклонения от уплаты налогов является сеть ресторанов грузинской кухни Gaga, которая никогда не выдает фискальные чеки и работает исключительно за наличные деньги.

Нардеп публично обратился к руководству Государственной налоговой службы в Киеве.

"Я уже направлял соответствующий запрос о деятельности ресторанов Gaga без выдачи чеков. В ответ вы заверили, что провели соответствующие проверки. Но не изменилось ничего - дальше сеть работает так же, с теми же нарушениями. Если вы непрофессиональны и не можете решить проблему - нужны кадровые решения, пишите заявления. Если участвуете в преступлении - не удивляйтесь. Я не верю, что можно не видеть столь масштабную проблему", - резюмировал Гетманцев.

О Gaga

Gaga – это сеть ресторанов грузинской кухни, в Киеве, которая начала свою деятельность в 2018 году. Название заведений происходит от грузинского слова, что означает "по-грузински". Ресторан создан владельцами с многолетним опытом работы в грузинских ресторанах.

По данным youcontrol.com.ua, Гиорги Квирикашвили является владельцем ресторанов Gaga.

Заметим, что ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.