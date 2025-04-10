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Відому мережу ресторанів грузинської кухні Gaga звинуватили у несплаті податків: не видають чеків нікому
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив відому мережу ресторанів грузинської кухні Gaga у несплаті податків.
Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.
Не видають чеків нікому
"У звʼязку з загальним неспинним рухом країни до детінізації, в мене є невеличке питання до успішної (враховуючи швидкість розширення) мережі ресторанів Gaga.Скажіть, ваша принципова позиція перебувати в кеші, тобто принципово не видавати чеки ніякі, нікому та в кеші сплачувати зарплати", - запитав Гетманцев.
Він звинуватив мережу ресторанів у неповазі до української армії, яку позбавляють фінансування податками від діяльності.
Гетманцев зауважив, що коли йому розповіли, що у закладах Gaga не видають категорично взагалі нікому жодного чеку, він не повірив.
"Пішов перевірити сам. Вразився. Дуже прошу ДПС та БЕБ звернути увагу на дивних підприємців", - наголосив Гетманцев.
Він також звернувся ідо інших відомих рестораторів.
"У вас, коли ви широко рекламуєте свій успішний бізнес, розповідаючи карколомні історії свого успіху, чому в розповідях ніде нема ані згадки про 2-3 чеки з метою ухилення від оподаткування? Це ж теж є складовою вашого "успіху". Навіщо соромитися?", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.
Про Gaga
Gaga - це мережа ресторанів грузинської кухні, у Києві, яка розпочала свою діяльність у 2018 році. Назва закладів походить від грузинського слова, що означає "по-грузинськи". Ресторан створений власниками з багаторічним досвідом роботи в грузинських ресторанах.
За даними youcontrol.com.ua, Гіоргі Квірікашвілі є власником ресторанів Gaga.
Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.