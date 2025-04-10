Известную сеть ресторанов грузинской кухни Gaga обвинили в неуплате налогов: не выдают чеков никому

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил известную сеть ресторанов грузинской кухни Gaga в неуплате налогов.

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Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Не выдают чеков никому

"В связи с общим непрерывным движением страны к детенизации, у меня есть небольшой вопрос к успешной (учитывая скорость расширения) сети ресторанов Gaga. Скажите, ваша принципиальная позиция находиться в кэше, то есть принципиально не выдавать чеки никакие, никому и в кэше платить зарплаты", — спросил Гетманцев.

Он обвинил сеть ресторанов в неуважении к украинской армии, которую избавляют от финансирования налогами от деятельности.

Гетманцев заметил, что когда ему рассказали, что в заведениях Gaga не выдают категорически вообще никому никакого чека, он не поверил.

"Пошел проверить сам. Поразился. Очень прошу ГПС и БЭБ обратить внимание на странных предпринимателей", — подчеркнул Гетманцев.

Он также обратился и к другим известным рестораторам.

"У вас, когда вы широко рекламируете свой успешный бизнес, рассказывая сногсшибательные истории своего успеха, почему в рассказах нигде нет ни упоминания о 2-3 чеках с целью уклонения от налогообложения? Это ведь тоже является составляющей вашего "успеха". Зачем стесняться?", — отметил нардеп.

Напомним, из известного львовского ресторанного холдинга !Fest взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину об уклонении от уплаты налогов.

Про Gaga

Gaga – это сеть ресторанов грузинской кухни, в Киеве, которая начала свою деятельность в 2018 году. Название заведений происходит от грузинского слова, что означает "по-грузински". Ресторан создан владельцами с многолетним опытом работы в грузинских ресторанах.

По данным youcontrol.com.ua, Гиорги Квирикашвили является владельцем ресторанов Gaga.

Заметим, что ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.