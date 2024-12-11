Може залишитися 20 закладів на все місто: у Києві закрилось близько 120 ресторанів та кафе

У Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає.

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Про це повідомила експертка ресторанного бізнесу та аналітикиня ринку HoReCa Ольга Насонова.

Хто закривається та чому

Як пояснила Насонова, масово закриваються нові заклади, які просто не встигли "злетіти" через брак грошей та часу.

Також зачиняються заклади з неправильною концепцією та ціновою політикою та "старі заклади", які не мали грошей на те, щоб провести ребрендинг.

За словами Насонової, також закриваються заклади в місцях, які раптом стали нещасливими.

"Не тому, що там пороблено чи чорні коти бігають, а ось наприклад: ТЦ, з яких виганяють під час тривог, місця де поряд прилітало, або бізнес-центри, де люди так і не з'явились", - пояснила вона.

Прогнози невтішні

Експертка додала, що ресторани та кафе, які зовні успішні, в яких є люди, і багато підпісників в соцмережах, теж ледь виживають, через те, що оренду та податки підвищують, комунальні платежі та продукти дорожчають кожного тижня.

"Ну і зовнішні фактори, як то відключення електрики, тривоги, мобілізація, ну і взагалі війна. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Тому найкращі гості залишаються найуспішнішим. Але таких везунчиків в Києві близько 15% ринку. Не хочеться думати, що залишаться лише оці 15%. А таке ж було, 20 ресторанів на все місто...", - підсумувала Насонова.

Нагадаємо, у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.