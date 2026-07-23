ЄС узгодив новий пакет санкцій: під ударом банки, "тіньовий флот" і криптовалюти

Посли країн-членів Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, «тіньового флоту» та військової промисловості РФ. Крім того, ЄС продовжив дію чинної граничної ціни на російську нафту ще на рік.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Санкції ЄС проти Росії

Зазначається, що технічну роботу над документом завершено, а письмову процедуру його остаточного затвердження буде розпочато вже сьогодні.

Співрозмовник зазначив, що переговори щодо нового пакета були непростими, однак країнам-членам вдалося узгодити всі спірні питання та зберегти єдність Євросоюзу, як і під час ухвалення попередніх санкційних пакетів.

За словами дипломата, держави ЄС залишаються одностайними у прагненні й надалі обмежувати здатність Росії вести війну проти України. Досягнута домовленість, наголосив він, має посилити тиск на Москву та підтверджує незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу.

Новий пакет санкцій дипломат назвав суттєвим кроком у напрямку послаблення воєнної економіки Росії.

Зокрема, країни ЄС домовилися ще на 12 місяців продовжити дію чинної граничної ціни на російську нафту. Очікується, що це й надалі обмежуватиме нафтові доходи Росії в умовах нестабільності на світових енергетичних ринках.

Також сторони досягли компромісу щодо передачі російського скрапленого природного газу (ЗПГ) третім країнам. Узгоджене виключення стосується лише операцій із перевалки ЗПГ та пов'язаних закупівель за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Водночас будь-яке розширення таких операцій з боку європейських операторів буде заборонене, а Рада ЄС щороку переглядатиме дію цього винятку.

Крім того, 21-й пакет містить найбільшу за останні чотири роки кількість нових персональних і юридичних санкційних списків. Він передбачає широкі обмеження та заборону транзакцій для російського фінансового сектору, нові санкції щодо операцій із криптовалютами, а також розширення списку суден так званого "тіньового флоту" та пов'язаних із ним компаній.

Документ також зобов'язує держави-члени вживати необхідних заходів для обмеження видачі віз колишнім російським комбатантам. Окремий блок санкцій стосується нових торговельних обмежень, спрямованих на подальше послаблення військово-промислового комплексу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський Союз шукає вихід із глухого кута щодо нового, 21-го пакета санкцій проти Росії. Переговори між країнами-членами заблоковано через розбіжності довкола обмежень на російський скраплений природний газ (LNG) та збереження стелі цін на нафту.