ЄС запровадив санкції проти виробників компонентів для російських дронів

Європейський Союз запровадив санкції проти однієї фізичної особи та п’яти російських компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ і виробництвом компонентів для безпілотників. Рішення ухвалили на тлі посилення російських атак по Україні, зокрема після смертельних ударів по Києву на початку липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Під обмеження потрапили п’ять компаній, що входять до групи ABS Electro. Вони розробляють і виробляють електронні та радіоелектронні компоненти, які використовуються у російських безпілотниках.

За даними Ради ЄС, ці компанії сприяють розробці систем, які підвищують можливості російських дронів, зокрема типу "Шахед" і "Герань". Йдеться, зокрема, про підвищення їхньої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби.

Також частина компаній виробляє автоматизовані системи керування для російського енергетичного сектору, який залишається важливим джерелом доходів для уряду РФ.

До санкційного списку також внесли Ірину Харісову — голову правління групи ABS Electro та директорку кількох компаній, що входять до цієї групи.

Санкції передбачають:

замороження активів;

заборону на надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано;

заборону на поїздки до ЄС для фізичних осіб, внесених до списку.

У Раді ЄС зазначили, що нові обмеження ухвалені в межах санкційного режиму за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Європейська Рада раніше підтвердила підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також заявила про готовність посилювати тиск на Росію, зокрема через подальші санкції.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу розширила санкційний список проти Ірану через його безпосередню участь у війні Росії проти України та масові порушення прав людини.