Через суднового магната одна з країн ЄС заблокувала 21-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз уже тиждень не може ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії – і причина в позиції Греції, яка намагається захистити Dynagas – судноплавну компанію, що належить магнату Джорджу Прокопіу та спеціалізується на перевезенні російського LNG з заводу "Ямал СПГ" в Арктиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що 15 липня грецький посол при ЄС повідомив колегам із інших держав, що заплановані санкції "зруйнують" бізнес Dynagas. Ще двоє джерел видання підтвердили: саме ця компанія стала офіційною причиною, чому Греція гальмує погодження пакета.

Як стало відомо, компанія Dynagas належить магнату Джорджу Прокопіу і спеціалізується на перевезенні російського LNG із заводу "Ямал СПГ" в Арктиці. За даними морської платформи Equasis, компанія експлуатує 27 газовозів – приблизно третину всього світового флоту танкерів класу Arc7.

Той самий Прокопіу володіє й компанією Dynacom, яка перевозить сиру нафту. За попередніми даними, останні три роки вона заробила щонайменше $915 млн на торгівлі російською нафтою – більше за будь-яку іншу грецьку судноплавну компанію.

Згідно з розрахунками FT на основі даних аналітичної компанії Kpler, з початку 2025 року Dynagas перевезла понад 10 млн тонн російського LNG на 11 суднах, здійснивши 144 рейси.

За версією грецької сторони, флот Arc7 будувався виключно під арктичний маршрут і не має альтернативного застосування. Тож у разі санкцій компанію змусять розпродати танкери – і покупцями, на думку Афін, стануть не західні гравці. Ціна одного такого судна сягає $300 млн, а складність його будівництва – одна з найвищих у галузі. Іншу частину світового флоту Arc7 експлуатують американська Seapeak (структура Stonepeak) та японська Mitsui O.S.K. Lines, ще один танкер належить російському "Совкомфлоту". Ані уряд Греції, ані сама Dynagas на запити журналістів не відповіли.

Окрім обмежень на LNG, новий пакет санкцій передбачає удар по російських банках, криптовалютних мережах і оборонних підприємствах, а також перегляд механізму цінової стелі на нафту.

Раніше повідомлялося, що грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше $3,8 млрд на перевезенні російської нафти.