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Посли ЄС не досягли згоди щодо 21-го пакета санкцій проти РФ, але прибрали з нього засновника "Лукойлу"
Посли держав Європейського Союзу не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, але з проєкту документа вже виключили імена патріарха Кирила та засновника "Лукойл" Вагіта Алекперова.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дипломатів ЄС.
"Комітет постійних представників не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, незважаючи на те, що було досягнуто значного прогресу", - розповів один із співрозмовників видання.
Розгляд проблемних питань триватиме 13 липня під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.
Кого виключили із санкційного списку і що погодили
За інформацією джерел видання, імена патріарха Московського патріархату Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21 пакету санкцій на вимогу Болгарії.
Також заборону на в'їзд до ЄС для російських бойовиків суттєво звузили у сфері застосування, пропозицію заборонити імпорт тріски, минтая та деяких інших видів риби з РФ прибрали з проєкту повністю, а жорсткі обмеження щодо скрапленого газу з Росії та відповідних танкерів реалізовувати не будуть.
Але вдалося досягнути принципової домовленості держав-членів ЄС щодо тимчасового заморожування цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель.
Санкції ЄС проти Росії — що відомо
Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію.
9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.
Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.
Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня домовилися продовжити санкції проти Росії за війну в Україні відразу на 12 місяців. Це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.