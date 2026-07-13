Посли ЄС не досягли згоди щодо 21-го пакета санкцій проти РФ, але прибрали з нього засновника "Лукойлу"

Посли держав Європейського Союзу не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, але з проєкту документа вже виключили імена патріарха Кирила та засновника "Лукойл" Вагіта Алекперова.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дипломатів ЄС.

"Комітет постійних представників не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, незважаючи на те, що було досягнуто значного прогресу", - розповів один із співрозмовників видання.

Розгляд проблемних питань триватиме 13 липня під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Кого виключили із санкційного списку і що погодили

За інформацією джерел видання, імена патріарха Московського патріархату Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21 пакету санкцій на вимогу Болгарії.

Також заборону на в'їзд до ЄС для російських бойовиків суттєво звузили у сфері застосування, пропозицію заборонити імпорт тріски, минтая та деяких інших видів риби з РФ прибрали з проєкту повністю, а жорсткі обмеження щодо скрапленого газу з Росії та відповідних танкерів реалізовувати не будуть.

Але вдалося досягнути принципової домовленості держав-членів ЄС щодо тимчасового заморожування цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію.

9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.

Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня домовилися продовжити санкції проти Росії за війну в Україні відразу на 12 місяців. Це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.