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Послы ЕС не достигли согласия по 21-му пакету санкций против РФ, но убрали с него основателя "Лукойла"

провор РФ, колючая проволока, санкции
Послы ЕС не договорились о 21-м пакете санкций против РФ / Shutterstock

Послы государств Европейского Союза не смогли согласовать 21 пакет санкций против России, но из проекта документа уже исключили имена патриарха Кирилла и основателя "Лукойл" Вагита Алекперова.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   "Европейская правда"   со ссылкой на дипломатов ЕС.

"Комитет постоянных представителей не смог принять 21-й пакет санкций против России, несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс", - рассказал один из собеседников издания.

Рассмотрение проблемных вопросов продлится 13 июля во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Кого исключили из санкционного списка и согласовали

За   информацией   источники издания, имена патриарха Московского патриархата Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова исключили из проекта 21 пакета санкций по требованию Болгарии.

Также запрет на въезд в ЕС для российских боевиков существенно сузили в сфере применения, предложение запретить импорт трески, минтая и некоторых других видов рыбы из РФ убрали из проекта полностью, а жесткие ограничения по сжиженному газу из России и соответствующим танкерам реализовывать не будут.

Но удалось достичь принципиальной договоренности государств-членов ЕС о временной заморозке ценового потолка на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель.

Санкции ЕС против России - что известно

Европейский Союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию.

9 июня Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС  проект 21-го пакета санкций.

Совет ЕС 15 июня принял новые   санкции против России, прибавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе 18 июня договорились продолжить   санкции против России   за войну в Украине сразу на 12 месяцев. Это первый случай, когда решение было принято единогласно 27 голосами.

Автор:
Светлана Манько