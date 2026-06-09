ЕС представил новый пакет санкций против России: что в нем

Европейский Союз представил новый пакет санкций против России, в котором впервые предлагает запретить въезд в Евросоюз тем, кто служил в российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Отдельно под ограничение впервые попадает рыболовство.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время презентации 21-го пакета санкций против РФ.

По ее словам, новый, 21 пакет санкций, сосредотачивается на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах.

Финансы и энергетика

ЕС расширяет запрет на транзакции еще на 31 российский банк и на 20 банков, криптовалютных компаний или платформ, а также нефтетрейдеров в третьих странах, оказывавших услуги российским юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями, или обходили ограничительные меры ЕС.

"Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно на энергетике, финансовых услугах и криптовалюте, торговле, и на этот раз впервые включается рыболовство, и мы запрещаем въезд российских военных в Европейский Союз", – подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Детализуя предложения по санкциям в сфере энергетики, она пояснила, что конфликт на Ближнем Востоке и перебои в глобальных цепях поставок энергоносителей несколько ослабили давление на Россию, поэтому цель нового пакета санкций ЕС — "сохранить полную интенсивность санкций" и сделать это можно, обеспечив сдерживание прибыли России от продаж.

"Наш лимит цен на нефть имеет встроенный механизм корректировки, позволяющий следовать за рынком. Он не был создан для рыночных потрясений, таких как те, что повлекло закрытие Ормузского пролива. Поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время стабилизироваться, сохраняя при этом давление на доходы России", - сказала она.

Борьба с "теневым флотом"

Также Европейская комиссия будет продолжать борьбу с теневым флотом. "Сегодня мы предлагаем добавить в список еще 30 судов в дополнение к 632, уже подпадающим под санкции. Впервые мы также нацеливаемся на суда, которые помогают теневому флоту, например, предоставляя бункеровку и другие услуги. И мы предлагаем бороться с критически важной инфраструктурой, такой как порты, перерабатывающие или перерабатывающие или нефть", – сообщила фон дер Ляен.

Кроме того, предлагается ограничить продажу энергетических танкеров России.

Напомним, Европейский Союз работает над 21-м пакетом санкций против России, чтобы усилить давление на Кремль и приблизить мир уже летом. В него планируют добавить ограничения против банков, религиозных деятелей, "теневого флота" РФ и компаний, продающих украинское зерно с временно оккупированных территорий.

23 апреля ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России, содержащий ограничения в отношении "теневого флота", российских банков и лиц, причастных к похищению украинских детей.