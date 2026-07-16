Из-за судового магната одна из стран ЕС заблокировала 21-й пакет санкций против России

Европейский Союз уже неделю не может принять 21-й пакет санкций против России – и причина в позиции Греции, пытающаяся защитить Dynagas – судоходную компанию, принадлежащую магнату Джорджу Прокопиу и специализирующуюся на перевозке российского LNG с завода "Ямал СПГ" в Арктике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что 15 июля греческий посол при ЕС сообщил коллегам из других государств, что планируемые санкции "разрушат" бизнес Dynagas. Еще два источника издания подтвердили: именно эта компания стала официальной причиной, почему Греция тормозит согласование пакета.

Как стало известно, компания Dynagas принадлежит магнату Джорджу Прокопию и специализируется на перевозке российского LNG с завода "Ямал СПГ" в Арктике. По данным морской платформы Equasis, компания эксплуатирует 27 газовозов – примерно треть всего мирового флота танкеров класса Arc7.

Тот же Прокопиу владеет и компанией Dynacom, которая перевозит сырую нефть. По предварительным данным, последние три года она заработала по меньшей мере $915 млн на торговле российской нефтью – больше любой другой греческой судоходной компании.

Согласно расчетам FT на основе данных аналитической компании Kpler, с начала 2025 года Dynagas перевезла более 10 млн тонн российского LNG на 11 судах, совершив 144 рейса.

По версии греческой стороны флот Arc7 строился исключительно под арктический маршрут и не имеет альтернативного применения. Так что в случае санкций компанию заставят распродать танкеры – и покупателями, по мнению Афин, станут не западные игроки. Цена одного такого судна достигает $300 млн, а сложность его строительства – одна из самых высоких в отрасли. Другую часть мирового флота Arc7 эксплуатируют американская Seapeak (структура Stonepeak) и японская Mitsui OSK Lines, еще один танкер принадлежит российскому "Совкомфлоту". Ни правительство Греции, ни сама Dynagas на запросы журналистов не ответили.

Помимо ограничений на LNG новый пакет санкций предусматривает удар по российским банкам, криптовалютным сетям и оборонным предприятиям, а также пересмотр механизма ценового потолка на нефть.

Ранее сообщалось, что греческие судоходные компании за последние три года заработали минимум $3,8 млрд на перевозке российской нефти.