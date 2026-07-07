Греческие судовладельцы зарабатывают миллиарды на перевозке российской санкционной нефти

Греческие судоходные компании за последние три года заработали минимум $3,8 млрд на перевозке российской нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный анализ фрахтовых ставок, данных о судовладельцах и движении танкеров.

Кто заработал больше всего

Отмечается, что больше всего на этом направлении заработала Dynacom Tankers, основанная греческим судоходным миллиардером Георгием Прокопиу. По оценке издания, компания получила минимум $915 млн дохода от перевозки российской нефти с июля 2023 года. Это почти четверть общей суммы среди греческих судовладельцев.

На втором месте среди греческих компаний оказалась Olympic Shipping and Management, связанная с Onassis Group, которая заработала минимум $404 млн. Stealth Maritime и Polembros Shipping, также базирующиеся в Афинах, получили более $200 млн каждая.

В целом, среди 20 компаний, наиболее заработавших на перевозке российской нефти с июня 2023 года, восемь являются греческими. Остальные преимущественно российские государственные или связанные с государством судоходные структуры, в частности Sovcomflot, Rosnefteflot и аффилированные с ними компании.

Нарушение санкций

Формально такие перевозки не всегда нарушают западные санкции, ведь судовладельцы могут транспортировать российскую нефть или оказывать связанные услуги, если груз продается по цене не превышающей потолок G7. которая сейчас составляет $44,10 за баррель. Но контроль соблюдения этого механизма остается слабым.

Перевозки российской нефти приносят судовладельцам дополнительную премию за риск. По словам судовых брокеров, трейдеры платят на 30-40% больше танкеров, перевозящих российскую нефть по сравнению с нефтью из стран, не находящихся под западными ограничениями.

Директор украинской кампании Razom We Stand Светлана Романко заявила FT, что российская нефть и дальше приносит Кремлю миллиарды, потому что правительства не закрыли очевидные пробелы в системе. По ее словам, греческое правительство неоднократно ставило интересы собственной судоходной отрасли выше усиления санкций и мира.

Напомним, несмотря на попытки ограничить финансирование российской военной машины, в июне 2026 года объемы морского экспорта сырой нефти из РФ возросли до самого высокого уровня с начала года. Средний показатель поставок за четыре недели достиг 3,89 млн баррелей в сутки.