Грецькі судновласники заробляють мільярди на перевезенні санкційної російської нафти

Грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше $3,8 млрд на перевезенні російської нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times﻿ із посиланням на власний аналіз фрахтових ставок, даних про судновласників і рух танкерів.

Хто заробив найбільше

Зазначається, що найбільше на цьому напрямку заробила Dynacom Tankers, заснована грецьким судноплавним мільярдером Георгієм Прокопіу. За оцінкою видання, компанія отримала щонайменше $915 млн доходу від перевезення російської нафти з липня 2023 року. Це майже чверть загальної суми серед грецьких судновласників.

На другому місці серед грецьких компаній опинилася Olympic Shipping and Management, пов'язана з Onassis Group, яка заробила щонайменше $404 млн. Stealth Maritime і Polembros Shipping, які також базуються в Афінах, отримали понад $200 млн кожна.

Загалом, серед 20 компаній, які найбільше заробили на перевезенні російської нафти з червня 2023 року, вісім є грецькими. Решта - переважно російські державні або пов'язані з державою судноплавні структури, зокрема Sovcomflot, Rosnefteflot та афілійовані з ними компанії.

Порушення санкцій

Формально такі перевезення не завжди порушують західні санкції, адже судновласники можуть транспортувати російську нафту або надавати пов'язані послуги, якщо вантаж продається за ціною, що не перевищує стелю G7. яка наразі становить $44,10 за барель. Але контроль за дотриманням цього механізму залишається слабким.

Перевезення російської нафти приносять судновласникам додаткову премію за ризик. За словами суднових брокерів, трейдери платять на 30-40% більше за танкери, які перевозять російську нафту, порівняно з нафтою з країн, що не перебувають під західними обмеженнями.

Директорка української кампанії Razom We Stand Світлана Романко заявила FT, що російська нафта й далі приносить Кремлю мільярди, бо уряди не закрили очевидні прогалини в системі. За її словами, грецький уряд неодноразово ставив інтереси власної судноплавної галузі вище за посилення санкцій і мир.

Нагадаємо, попри намагання обмежити фінансування російської військової машини, у червні 2026 року обсяги морського експорту сирої нафти з РФ зросли до найвищого рівня з початку року. Середній показник постачань за чотири тижні сягнув 3,89 млн барелів на добу.