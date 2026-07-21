21-й пакет під загрозою: чому ЄС може повністю скасувати нові санкції проти РФ

Європейський Союз шукає вихід із глухого кута щодо нового, 21-го пакета санкцій проти Росії. Переговори між країнами-членами заблоковано через розбіжності довкола обмежень на російський скраплений природний газ (LNG) та збереження стелі цін на нафту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними джерел видання, у Брюсселі розглядають щонайменше три можливі сценарії розв'язання проблеми:

Перехідний період: надати 24-місячний період для згортання операцій перед набранням чинності обмеженнями;

Виключення норми: повністю вилучити пункт про обмеження LNG із пакета;

Скасування пакета: відмовитися від усього 21-го пакета санкцій.

Як можливий компроміс також розглядають дозвіл на продовження чинних контрактів.

У чому причина суперечок

Переговори щодо нових санкцій застопорилися минулого тижня через позицію Греції, яка виступає проти заборони для європейських компаній переваливати російський LNG для третіх країн. Прагнучи захистити власні економічні інтереси, країни-члени також пом'якшили або відклали плани щодо заборони на в'їзд до ЄС для російських екскомбатантів, а пропозицію щодо обмеження імпорту деяких видів риби взагалі відхилили.

Паралельно ЄС намагається врегулювати питання цінового обмеження на російську нафту. Минулого тижня дипломати тимчасово заморозили стелю цін на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня.

За чинними правилами, стеля цін є плаваючою і переглядається кожні шість місяців (на рівні 15% нижче за середню ринкову ціну нафти Urals). Однак через зростання світових цін на пальне, спричинене війною в Ірані, ця стеля мала б зрости автоматично, що забезпечило б Кремлю додаткові доходи. Однотижнева затримка перегляду має дати посадовцям час на ухвалення остаточного рішення.

Посли країн ЄС мають зустрітися цього тижня, щоб продовжити обговорення компромісного рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Євросоюзі зростає спротив запровадженню нових санкцій проти Росії. Деякі країни ЄС обирають захист власного бізнесу замість посилення тиску на РФ, вимагаючи винятків для своїх компаній або блокуючи запропоновані обмеження.