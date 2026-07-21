21-й пакет под угрозой: почему ЕС может полностью отменить новые санкции против РФ

Европейский Союз ищет выход из тупика относительно нового, 21-го пакета санкций против России. Переговоры между странами-членами заблокированы из-за разногласий вокруг ограничений на российский сжиженный природный газ (LNG) и сохранения потолков цен на нефть.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным источников издания, в Брюсселе рассматривают по меньшей мере три возможных сценария решения проблемы:

Переходный период: предоставить 24-месячный период для сворачивания операций перед вступлением в силу ограничений;

Исключение нормы: полностью удалить пункт об ограничении LNG из пакета;

Отмена пакета: отказаться от всего 21 пакета санкций.

В качестве возможного компромисса также рассматривают разрешение на продление действующих контрактов.

В чем причина споров

Переговоры о новых санкциях застопорились на прошлой неделе из-за позиции Греции, которая выступает против запрета для европейских компаний переваливать российский LNG для третьих стран. Стремясь защитить собственные экономические интересы, страны-члены также смягчили или отложили планы по запрету на въезд в ЕС для российских экскомбатантов, а предложение об ограничении импорта некоторых видов рыбы вообще отклонили.

Параллельно ЕС пытается урегулировать вопрос ценового ограничения на российскую нефть. На минувшей неделе дипломаты временно заморозили потолок цен на уровне 44,10 доллара за баррель до 23 июля.

По действующим правилам, потолок цен является плавающим и пересматривается каждые шесть месяцев (на уровне 15% ниже средней рыночной цены нефти Urals). Однако из-за роста мировых цен на топливо, вызванного войной в Иране, этот потолок должен вырасти автоматически, что обеспечило бы Кремлю дополнительные доходы. Однонедельная задержка пересмотра должна дать должностным лицам время для принятия окончательного решения.

Послы стран ЕС должны встретиться на этой неделе, чтобы продлить обсуждение компромиссного решения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе растет сопротивление введению новых санкций против России. Некоторые страны ЕС выбирают защиту собственного бизнеса вместо усиления давления на РФ, требуя исключений для своих компаний или блокируя предложенные ограничения.