Из-за торможения новых санкций ЕС временно заморозил ценовой потолок на российскую нефть

Европейский Союз согласился сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель до 23 июля 2026 года. Это решение было принято на фоне длительных и сложных переговоров по более широкому пакету санкций против Москвы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Временное продление действия лимита еще на одну неделю призвано дать должностным лицам больше времени для согласования 21-го пакета санкций против России, который должен зафиксировать заморозку "ценового потолка" на постоянной основе.

Почему возникла необходимость заморозки лимита

Без этого экстренного решения действующий предел должен автоматически вырасти после среды в соответствии с текущими высокими мировыми котировками. Это бы существенно ослабило ключевой инструмент союзников, направленный на ограничение нефтяных доходов Кремля.

В прошлом году в ЕС решили сделать предельную цену на нефть с РФ подвижной — ее показатель пересчитывают каждые шесть месяцев на уровне 15% ниже средней рыночной стоимости российской нефти марки Urals. Такая схема должна гарантировать, что потолок будет оставаться низким, поскольку начальный лимит в 60 долларов не смог должным образом заблокировать финансовый поток в Москву.

Однако на фоне войны с участием Ирана мировые цены на топливо стремительно подскочили, из-за чего автоматически должен был вырасти и европейский ценовой порог. Это могло обеспечить Кремлю дополнительный приток дефицитной валюты.

Тормозит 21-й пакет санкций ЕС

Новый пакет ограничений должен еще сильнее ударить по энергетическим доходам России, в частности, в секторе сжиженного природного газа. Среди ключевых предложений — запрет для компаний из ЕС перегружать российскую СПГ в третьи страны и жесткие ограничения на продажу танкеров для перевозки сжиженного газа в РФ.

Несмотря на стремление дипломатов достичь компромисса к среде, согласовать ограничения пока не удалось. Переговоры тормозятся из-за ряда спорных вопросов:

Страны-члены ведут дискуссии по ограничениям на продажу СПГ.

Остаются несогласованными меры по отношению к австрийскому банку Raiffeisen Bank International AG.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС хочет заморозить "ценовой потолок" на российскую нефть. В начале июня стало известно, что на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители из-за обострения на Ближнем Востоке Европейский Союз начал искать юридические механизмы для временного удержания ценового лимита на уровне 44,10 доллара за баррель.