Через гальмування нових санкцій ЄС тимчасово заморозив цінову стелю на російську нафту

Європейський Союз погодився зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня 2026 року. Це рішення ухвалили на тлі тривалих і складних переговорів щодо ширшого пакета санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Тимчасове продовження дії ліміту ще на один тиждень покликане дати посадовцям більше часу для узгодження 21-го пакета санкцій проти Росії, який має зафіксувати замороження "цінової стелі" на постійній основі.

Чому виникла необхідність замороження ліміту

Без цього екстреного рішення чинний ліміт мав автоматично зрости після середи відповідно до поточних високих світових котирувань. Це суттєво послабило б ключовий інструмент союзників, спрямований на обмеження нафтових доходів Кремля.

Минулого року в ЄС вирішили зробити граничну ціну на нафту з РФ рухомою — її показник перераховують кожні шість місяців на рівні 15% нижче від середньої ринкової вартості російської нафти марки Urals. Така схема мала гарантувати, що стеля залишатиметься низькою, оскільки початковий ліміт у 60 доларів не зміг належним чином заблокувати фінансовий потік до Москви.

Однак на тлі війни за участю Ірану світові ціни на паливо стрімко підскочили, через що автоматично мав зрости і європейський ціновий поріг. Це могло забезпечити Кремлю додатковий приплив дефіцитної валюти.

Що гальмує 21-й пакет санкцій ЄС

Новий пакет обмежень має ще сильніше вдарити по енергетичних доходах Росії, зокрема в секторі зрідженого природного газу. Серед ключових пропозицій — заборона для компаній з ЄС перевантажувати російський ЗПГ до третіх країн та жорсткі обмеження на продаж танкерів для перевезення зрідженого газу до РФ.

Попри прагнення дипломатів досягти компромісу до середи, погодити обмеження поки не вдалося. Переговори гальмуються через низку суперечливих питань:

Країни-члени ведуть дискусії щодо обмежень на продаж ЗПГ.

Залишаються неузгодженими заходи стосовно австрійського банку Raiffeisen Bank International AG.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС хоче заморозити "цінову стелю" на російську нафту. На початку червня стало відомо, що на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії через загострення на Близькому Сході Європейський Союз почав шукати юридичні механізми для тимчасового утримання цінового ліміту на рівні 44,10 долара за барель.