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Україна посилює захист енергосистеми: на підстанції планують спрямувати до €275 млн

Денис Шмигаль обговорив із Карл Негаммер
Денис Шмигаль обговорив із Карлом Негаммером безпеку українських енергооб'єктів / Міненерго

Україна планує посилити захист критично важливих підстанцій, відновлювати енергетичні потужності та розвивати електричні з’єднання з Європейським Союзом. Один із ключових проєктів "Укренерго" передбачає залучення до €275 млн на підвищення стійкості підстанцій.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Питання безпеки енергооб'єктів та реалізацію нових проєктів Шмигаль обговорив під час зустрічі в Києві з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карлом Негаммером.

Ключові інвестпроєкти  та напрями співпраці

Міністр енергетики наголосив, що пріоритетом у співпраці є новий інвестиційний проєкт НЕК "Укренерго" на суму до €275 млн, спрямований на посилення стійкості критично важливих підстанцій.

Сторони також обговорили:

  • залучення фінансової підтримки від ЄІБ, ЄС та міжнародних партнерів для додаткового фізичного захисту інфраструктури; 
  • розробку системних рішень спільно з ЄІБ, ЄБРР та Єврокомісією для оздоровлення балансуючого ринку електроенергії; 
  • розвиток міждержавних електричних з’єднань із країнами Євросоюзу, зокрема будівництво лінії електропередачі 400 кВ "Арциз — Ісакча" між Україною та Румунією для підвищення надійності постачання.

"В умовах постійних російських атак наше ключове завдання — максимально швидко перетворювати фінансування на конкретні результати: захищені енергетичні об’єкти, відновлені потужності та надійні мережі", — зазначив Шмигаль.

Наразі спільний портфель України та ЄІБ в енергетичному секторі охоплює сім проєктів загальною вартістю близько €1,26 млрд. Вони охоплюють відновлення й модернізацію електромереж, фізичний захист об'єктів, відбудову гідроенергетики та забезпечення стабільного газопостачання.

Нагадаємо, правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на $116,2 млн для розвитку відновлюваної енергетики, міждержавних електромереж і систем накопичення. Серед ключових проєктів – новий інтерконектор з Румунією та залучення приватних інвестицій

Автор:
Тетяна Ковальчук

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