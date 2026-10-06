Україна залучає $116 млн на енергомережі та накопичувачі: що планують збудувати

Правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на $116,2 млн для розвитку відновлюваної енергетики, міждержавних електромереж і систем накопичення. Серед ключових проєктів – новий інтерконектор з Румунією та залучення приватних інвестицій у накопичувачі загальною потужністю 610 МВт.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Програму "Інтеграція відновлюваних джерел енергії" (REI) реалізовуватимуть за державним і приватним напрямами.

У державній частині разом зі Світовим банком та НЕК "Укренерго" сформували інвестиційний пакет вартістю близько $200 млн.

Один із найбільших проєктів – будівництво міждержавної лінії електропередачі 400 кВ Чернівці – Сучава. Новий інтерконектор має забезпечити додаткову пропускну здатність 880 МВт у напрямку України та 445 МВт у напрямку європейських енергомереж.

Крім того, план передбачає модернізацію та посилення захисту п'яти високовольтних підстанцій, а також оновлення ІТ, телекомунікаційної та операційної інфраструктури "Укренерго".

Приватний напрям опрацьовують Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Він передбачає підтримку інвестицій у системи накопичення енергії, зокрема автономні акумуляторні системи загальною потужністю 610 МВт.

Також планується фінансування проєктів відновлюваної генерації у поєднанні з накопичувачами та інших рішень розподіленої енергетики.

Розширення систем накопичення має створити більше можливостей для інтеграції сонячної та вітрової генерації, а новий інтерконектор – збільшити можливості обміну електроенергією між Україною та європейською енергосистемою.

Нагадаємо, раніше США підтримали проєкт накопичення енергії ДТЕК потужністю 200 МВт. Комплекс систем накопичення був введений в експлуатацію у 2025 році та має підвищувати гнучкість української енергосистеми.