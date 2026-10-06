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Україна залучає $116 млн на енергомережі та накопичувачі: що планують збудувати
Правління Кліматичних інвестиційних фондів (CIF) схвалило інвестиційний план України на $116,2 млн для розвитку відновлюваної енергетики, міждержавних електромереж і систем накопичення. Серед ключових проєктів – новий інтерконектор з Румунією та залучення приватних інвестицій у накопичувачі загальною потужністю 610 МВт.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Програму "Інтеграція відновлюваних джерел енергії" (REI) реалізовуватимуть за державним і приватним напрямами.
У державній частині разом зі Світовим банком та НЕК "Укренерго" сформували інвестиційний пакет вартістю близько $200 млн.
Один із найбільших проєктів – будівництво міждержавної лінії електропередачі 400 кВ Чернівці – Сучава. Новий інтерконектор має забезпечити додаткову пропускну здатність 880 МВт у напрямку України та 445 МВт у напрямку європейських енергомереж.
Крім того, план передбачає модернізацію та посилення захисту п'яти високовольтних підстанцій, а також оновлення ІТ, телекомунікаційної та операційної інфраструктури "Укренерго".
Приватний напрям опрацьовують Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Він передбачає підтримку інвестицій у системи накопичення енергії, зокрема автономні акумуляторні системи загальною потужністю 610 МВт.
Також планується фінансування проєктів відновлюваної генерації у поєднанні з накопичувачами та інших рішень розподіленої енергетики.
Розширення систем накопичення має створити більше можливостей для інтеграції сонячної та вітрової генерації, а новий інтерконектор – збільшити можливості обміну електроенергією між Україною та європейською енергосистемою.
Нагадаємо, раніше США підтримали проєкт накопичення енергії ДТЕК потужністю 200 МВт. Комплекс систем накопичення був введений в експлуатацію у 2025 році та має підвищувати гнучкість української енергосистеми.