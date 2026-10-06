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Украина привлекает $116 млн на энергосети и накопители: что планируют построить
Правление Климатических инвестиционных фондов (CIF) одобрило инвестиционный план Украины на $116,2 млн для развития возобновляемой энергетики, межгосударственных электросетей и систем накопления. Среди ключевых проектов – новый интерконнектор с Румынией и привлечение частных инвестиций в накопители общей мощностью 610 МВт.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмигаля.
Программа "Интеграция возобновляемых источников энергии" (REI) будет реализовываться по государственному и частному направлениям.
В государственной части вместе с Всемирным банком и НЭК "Укрэнерго" сформировали инвестиционный пакет стоимостью около $200 млн.
Один из самых больших проектов – строительство межгосударственной линии электропередачи 400 кВ Черновцы – Сучава. Новый интерконнектор должен обеспечить дополнительную пропускную способность 880 МВт в направлении Украины и 445 МВт в направлении европейских энергосетей.
Кроме того, планом предусматривается модернизация и усиление защиты пяти высоковольтных подстанций, а также обновление ИТ, телекоммуникационной и операционной инфраструктуры "Укрэнерго".
Частное направление прорабатывается Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Он подразумевает поддержку инвестиций в системы накопления энергии, в том числе автономные аккумуляторные системы общей мощностью 610 МВт.
Также планируется финансирование проектов возобновляемого поколения в сочетании с накопителями и других решений распределенной энергетики.
Расширение систем накопления должно создать больше возможностей для интеграции солнечного и ветрового поколения, а новый интерконнектор – увеличить возможности обмена электроэнергией между Украиной и европейской энергосистемой.
Напомним, ранее США поддержали проект накопления энергии ДТЭК мощностью 200 МВт. Комплекс систем накопления был введен в эксплуатацию в 2025 году и повышает гибкость украинской энергосистемы.