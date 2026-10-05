Экс-глава Госатомрегулирования объяснил последствия отключения от сети трех украинских АЭС из-за атак РФ

В случае отключения Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанций от объединенной энергосистемы Украины последствия могут быть серьезными, а сама система при худшем сценарии может разделиться на отдельные "острова потребления".

Как пишет Dilo, об этом в эфире Эспрессо заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков, комментируя информацию The New York Times о возможных планах РФ атаковать энергетическую инфраструктуру вблизи украинских АЭС.

Эксперт напомнил, что в настоящее время атомные электростанции производят около 55–65% электроэнергии в Украине и фактически являются "основным хребтом" энергосистемы. Плачков отметил, что Россия может пытаться атаковать высоковольтные линии электропередачи и подстанции, необходимые для передачи производимой на АЭС электроэнергии потребителям.

При таком сценарии энергоблоки могут перевести в состояние горячей или холодной остановки. При этом, по словам эксперта, повреждение подстанции само по себе не означает, что атомный энергоблок станет неконтролируемым, ведь на атомной электростанции есть аварийные системы, дизель-генераторы, позволяющие держать энергоблок в безопасном состоянии. Но выдавать электроэнергию населению и предприятиям атомная электростанция не сможет.

"Если смоделировать худший сценарий, то все говорят о блэкауте, но энергосистема может разъединиться на отдельные острова потребления, и потом энергетики будут пытаться ее снова собрать", — пояснил Плачков.

Он отметил, что у Украины есть возможность импортировать электроэнергию из Европы, а у энергетиков есть запас оборудования для возобновления работы системы. Поэтому последствия возможных атак, по его словам, будут зависеть, прежде всего, от их интенсивности и температуры воздуха зимой.

В то же время, по словам Плачкова, у украинских энергетиков уже есть опыт нескольких военных зим и провели значительную работу по защите трансформаторов, автотрансформаторов, линий электропередачи и другого оборудования.

"Я как энергетик всегда готовлюсь к самому худшему и очень рад, когда это хуже всего не наступает. Но готовиться мы должны к самым сложным сценариям этой зимой", — подытожил эксперт.

Как писало издание The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмигаль две недели назад показал европейским партнерам перехваченный разведкой российский план по полному выведению из строя украинских систем электро-, тепло- и водоснабжения этой осенью и зимой. Сначала ударами ракет и дронов предполагается вывести из строя подстанции вблизи западных границ Украины, импортирующих электроэнергию из Европы. Также российская армия будет наносить ракетные удары по подстанциям, которые соединяют три АЭС с энергосистемой и обычно расположены в 1-1,5 км от реакторов.