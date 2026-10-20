Украина усиливает защиту энергосистемы: на подстанции планируют направить в €275 млн

Украина планирует усилить защиту критически важных подстанций, восстанавливать энергетические мощности и развивать электрические соединения с Европейским союзом. Один из ключевых проектов "Укрэнерго" предусматривает привлечение до 275 млн евро на повышение устойчивости подстанций.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Вопросы безопасности энергообъектов и реализацию новых проектов Шмигаль обсудил во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Карлом Негаммером.

Ключевые инвестпроекты и направления сотрудничества

Министр энергетики подчеркнул, что приоритетом в сотрудничестве является новый инвестиционный проект НЭК "Укрэнерго" на сумму до 275 млн евро, направленный на усиление устойчивости критически важных подстанций.

Стороны также обсудили:

привлечение финансовой поддержки от ЕИБ, ЕС и международных партнеров для дополнительной физической защиты инфраструктуры;

разработку системных решений совместно с ЕИБ, ЕБРР и Еврокомиссией по оздоровлению балансирующего рынка электроэнергии;

развитие межгосударственных электрических соединений со странами Евросоюза, в частности, строительство линии электропередачи 400 кВ "Арциз — Исакча" между Украиной и Румынией для повышения надежности поставок.

"В условиях постоянных российских атак наша ключевая задача - максимально быстро превращать финансирование в конкретные результаты: защищенные энергетические объекты, восстановленные мощности и надежные сети", - отметил Шмигаль.

В настоящее время общий портфель Украины и ЕИБ в энергетическом секторе охватывает семь проектов общей стоимостью около €1,26 млрд. Они охватывают восстановление и модернизацию электросетей, физическую защиту объектов, восстановление гидроэнергетики и обеспечение стабильного газоснабжения.

Напомним, правление Климатических инвестиционных фондов (CIF) одобрило инвестиционный план Украины на $116,2 млн для развития возобновляемой энергетики, межгосударственных электросетей и систем накопления. Среди ключевых проектов – новый интерконнектор с Румынией и привлечение частных инвестиций