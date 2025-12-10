Защита энергосистемы: "Укрэнерго" оборудовало половину трансформаторов бетонными укрытиями за €260 млн

НЭК "Укрэнерго" уже оборудовала бетонными защитными укрытиями половину своих трансформаторов. Компания планирует завершить защиту всех других трансформаторов к началу лета 2026 года.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель правления компании Виталий Зайченко.

Инвестиции в безопасность

Во время Energy Security Dialogue 2025 от DiXi Grou он подтвердил, что на эти меры компания уже потратила около 260 миллионов евро. В настоящее время активно строится вторая очередь защиты.

Кроме того, "Укрэнерго" сформировала резерв оборудования, примерно втрое превышающий стандартный объем, что повышает устойчивость системы к возможным атакам.

Ограничение физической защиты

В то же время, на этом же мероприятии заместитель министра энергетики Роман Андарак подчеркнул, что хотя защита и ремонты являются приоритетом, физически невозможно обеспечить укрытием все объекты энергосистемы .

"Если мы можем защитить ключевые подстанции "Укрэнерго", которых до сотни, то защитить 3,5 тыс. подстанций среднего напряжения просто невозможно физически", – заметил замминистра.

Ранее экспредседатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что защиты более трети трансформаторов уже достаточно, чтобы обеспечить большую часть потребления Украины.

Напомним, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре на утро 9 декабря без электроснабжения оставались потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. В трех областях введены аварийные отключения электроэнергии.