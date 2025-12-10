Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Защита энергосистемы: "Укрэнерго" оборудовало половину трансформаторов бетонными укрытиями за €260 млн

Состояние поврежденных объектов после обстрела
Состояние поврежденных объектов после обстрелов. Фото: Сергей Коваленко/Facebook

НЭК "Укрэнерго" уже оборудовала бетонными защитными укрытиями половину своих трансформаторов. Компания планирует завершить защиту всех других трансформаторов к началу лета 2026 года.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель правления компании Виталий Зайченко.

Инвестиции в безопасность

Во время Energy Security Dialogue 2025 от DiXi Grou он подтвердил, что на эти меры компания уже потратила около 260 миллионов евро. В настоящее время активно строится вторая очередь защиты.

Кроме того, "Укрэнерго" сформировала резерв оборудования, примерно втрое превышающий стандартный объем, что повышает устойчивость системы к возможным атакам.

Ограничение физической защиты

В то же время, на этом же мероприятии заместитель министра энергетики Роман Андарак подчеркнул, что хотя защита и ремонты являются приоритетом, физически невозможно обеспечить укрытием все объекты энергосистемы .

"Если мы можем защитить ключевые подстанции "Укрэнерго", которых до сотни, то защитить 3,5 тыс. подстанций среднего напряжения просто невозможно физически", – заметил замминистра.

Ранее экспредседатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что защиты более трети трансформаторов уже достаточно, чтобы обеспечить большую часть потребления Украины.

Напомним, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре на утро 9 декабря без электроснабжения оставались потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. В трех областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Бессараб