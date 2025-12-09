- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство и "Укрэнерго" обсудили состояние поврежденных объектов после обстрелов и согласовали действия по восстановлению энергосистемы
Правительство готовит ряд решений, позволяющих перераспределить общее потребление электроэнергии. По сей день по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
По ее словам, проведено координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Никиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.
"Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавних вражеских обстрелов. Скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы", - подчеркнула глава правительства.
Она добавила, что готовится ряд решений, позволяющих перераспределить общее потребление электроэнергии. Цель этих мер – направить больше электроэнергии на потребности бытовых потребителей, уменьшая нагрузку на сеть за счет других секторов.
Гендиректор Yasno, входящего в группу ДТЭК, Сергей Коваленко обнародовал фотографии поврежденных объектов после вражеских обстрелов.
Напомним, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре на утро 9 декабря без электроснабжения оставались потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. В трех областях введены аварийные отключения электроэнергии.