Сколько очередей одновременно "Укрэнерго" будет выключать 9 декабря

свет
Во всех регионах Украины вводятся ограничения / Depositphotos

Завтра, 9 декабря, во всех регионах Украины вводятся ограничения потребления электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрэнерго ".

Графики ограничений

Почасовые отключения для потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59, объемом 2–4 очереди.

Ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо", – отмечают энергетики.

Добавим, что вечером 8 декабря в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной усиления ограничений стали последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак российских войск на энергетическую инфраструктуру страны.

Автор:
Татьяна Гойденко