Скільки черг одночасно "Укренерго" вимикатиме 9 грудня
Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються обмеження споживання електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".
Графіки обмежень
Погодинні відключення для споживачів застосовуватимуться з 00:00 до 23:59, обсягом 2–4 черги.
Обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначають енергетики.
Додамо, ввечері 8 грудня у кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причиною посилення обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру країни.