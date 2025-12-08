Скільки черг одночасно "Укренерго" вимикатиме 9 грудня

Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються обмеження споживання електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Графіки обмежень

Погодинні відключення для споживачів застосовуватимуться з 00:00 до 23:59, обсягом 2–4 черги.

Обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначають енергетики.

Додамо, ввечері 8 грудня у кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причиною посилення обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру країни.