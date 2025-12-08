Запланована подія 2

Після атак РФ на енергетичну інфраструктуру знеструмлено пʼять областей

укренерго
Аварійно-відновлювальні роботи тривають, у всіх регіонах України протягом доби діють погодинні графіки відключень. / "Укренерго"

8 грудня внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Графіки відключень світла 8 грудня

У Міненерго нагадують, що 8 грудня, по всій Україні  застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Крім того, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації. 

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ):
  • З 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг.
  • Графіки обмеження потужності (ГОП):
  • З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько