После атак РФ на энергетическую инфраструктуру обесточено пять областей

укрэнерго
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, во всех регионах Украины в течение суток действуют почасовые графики отключений. / "Укрэнерго"

8 декабря в результате обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Графики отключения света 8 декабря

В Минэнерго напоминают, что 8 декабря по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Кроме того, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации.

По информации "Укрэнерго", для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

  • Графики почасовых отключений (ГПО):
  • С 00:00 до 23:59 – объемом от   2,5 до 4 очередей .
  • Графики ограничения мощности (ГОП):
  • С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько