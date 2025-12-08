Запланована подія 2

Аварійні відключення електроенергії запроваджені в низці регіонів України

В Україні запроваджено аварійні відключення світла / Depositphotos

Ввечері 8 грудня у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причиною посилення обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Зазначається, що у зв’язку із цим попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у цих регіонах наразі не діють.  

В "Укренерго" додали, що енергетики докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Громадян закликають стежити за оперативними повідомленнями про ситуацію та графіки на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) свого регіону, оскільки ситуація в енергосистемі може змінитись.

Пресслужба "Укренерго" не назвала регіони, де запроваджено аварійні відключення. Водночас у ДТЕК повідомили, що вимушені відключення споживачів застосовуються в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 8 грудня внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації. 

Автор:
Тетяна Бесараб