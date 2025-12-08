Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

Блэкаут
В Украине введены аварийные отключения света / Depositphotos

Вечером 8 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной усиления ограничений стали последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак российских войск на энергетическую инфраструктуру страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что в связи с этим предварительно обнародованные графики обесточивания в этих регионах пока не действуют.

В "Укрэнерго" добавили, что энергетики прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Граждан призывают следить за оперативными сообщениями о ситуации и графиках на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона, поскольку ситуация в энергосистеме может измениться.

Пресс-служба "Укрэнерго" не назвала регионы, где введены аварийные отключения. В то же время в ДТЭК сообщили, что вынужденные отключения потребителей применяются в Днепропетровской области.

Напомним, 8 декабря в результате обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации.

Автор:
Татьяна Бессараб