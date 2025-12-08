Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

Вечером 8 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной усиления ограничений стали последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак российских войск на энергетическую инфраструктуру страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что в связи с этим предварительно обнародованные графики обесточивания в этих регионах пока не действуют.

В "Укрэнерго" добавили, что энергетики прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Граждан призывают следить за оперативными сообщениями о ситуации и графиках на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона, поскольку ситуация в энергосистеме может измениться.

Пресс-служба "Укрэнерго" не назвала регионы, где введены аварийные отключения. В то же время в ДТЭК сообщили, что вынужденные отключения потребителей применяются в Днепропетровской области.

Напомним, 8 декабря в результате обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации.