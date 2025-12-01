Ряд областей остались без света после ночных атак: по всей стране действуют графики отключений

Утром, 1 декабря, зафиксированы масштабные отключения электроэнергии в нескольких регионах Украины в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре. Без света остались потребители в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Отдельно пострадала Одесщина, где абоненты обесточены из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших регионах, энергетики работают круглосуточно.

С полуночи 1 декабря во всех регионах Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать до 23:59. Также используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики отключений можно просмотреть на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Кроме боевых повреждений, в Полтавской области в результате неблагоприятных погодных условий обесточены 5 населенных пунктов. Ожидается, что электроснабжение будет возобновлено до конца суток.

Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Добавим, операторы систем распределения (ОСР или облэнерго) выполнили около 82% запланированных ремонтных работ, необходимых для надежной работы объектов электроэнергетики зимой.