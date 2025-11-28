Запланована подія 2

Новости
Облэнерго готовятся к зиме: операторы сетей выполнили 82% плановых работ

электроэнергия
Облэнерго выполнили 82% плановых работ / Freepik

Операторы систем распределения (ОСР или облэнерго) выполнили около 82% запланированных ремонтных работ, необходимых для надежной работы объектов электроэнергетики зимой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госэнергонадзор .

Ход подготовки и недостатки

Согласно планам-графикам, ОСР должны были реализовать 4 858 мероприятий, включая плановые ремонты оборудования электрических сетей. Подавляющее большинство этих работ завершено.

Однако во время проверки готовности 27 операторов представители Госэнергонадзора зафиксировали почти 3,5 тысяч замечаний к техническому состоянию оборудования и организации его эксплуатации.

Устранение замечаний

Отмечается, что Госэнергонадзор посоветовал руководителям облэнерго, что нужно исправить. На сегодняшний день операторы уже выполнили 64% этих советов (устранили большинство найденных проблем).

Надлежащее техническое состояние электросетей является критически важным для энергетической безопасности государства, поскольку гарантирует стабильность объединенной энергосистемы и надежное электроснабжение потребителей в самый сложный сезон.

Напомним, Украина полностью   прекратила экспорт электроэнергии   с 11 ноября 2025 года. До этой даты экспорт осуществлялся только на минимальном уровне и в отдельные часы суток.

Также сообщалось, что в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.   Экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.

Автор:
Татьяна Бессараб