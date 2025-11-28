- Категория
Облэнерго готовятся к зиме: операторы сетей выполнили 82% плановых работ
Операторы систем распределения (ОСР или облэнерго) выполнили около 82% запланированных ремонтных работ, необходимых для надежной работы объектов электроэнергетики зимой.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госэнергонадзор .
Ход подготовки и недостатки
Согласно планам-графикам, ОСР должны были реализовать 4 858 мероприятий, включая плановые ремонты оборудования электрических сетей. Подавляющее большинство этих работ завершено.
Однако во время проверки готовности 27 операторов представители Госэнергонадзора зафиксировали почти 3,5 тысяч замечаний к техническому состоянию оборудования и организации его эксплуатации.
Устранение замечаний
Отмечается, что Госэнергонадзор посоветовал руководителям облэнерго, что нужно исправить. На сегодняшний день операторы уже выполнили 64% этих советов (устранили большинство найденных проблем).
Надлежащее техническое состояние электросетей является критически важным для энергетической безопасности государства, поскольку гарантирует стабильность объединенной энергосистемы и надежное электроснабжение потребителей в самый сложный сезон.
Напомним, Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии с 11 ноября 2025 года. До этой даты экспорт осуществлялся только на минимальном уровне и в отдельные часы суток.
Также сообщалось, что в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.