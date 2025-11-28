Запланована подія 2

Обленерго готуються до зими: оператори мереж виконали 82% планових робіт

Обленерго виконали 82% планових робіт / Freepik

Оператори систем розподілу (ОСР, або обленерго) виконали близько 82% запланованих ремонтних робіт, необхідних для надійної роботи об’єктів електроенергетики взимку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держенергонагляд.

Хід підготовки та недоліки

Згідно з планами-графіками, ОСР мали реалізувати 4 858 заходів, включаючи планові ремонти обладнання електричних мереж. Наразі переважна більшість цих робіт завершена.

Проте, під час перевірки готовності 27 операторів представники Держенергонагляду зафіксували майже 3,5 тисячі зауважень до технічного стану обладнання та організації його експлуатації.

Усунення зауважень 

Зазначається, що Держенергонагляд порадив керівникам обленерго, що саме треба виправити. На сьогодні оператори вже виконали 64% цих порад (усунули більшість знайдених проблем).

Належний технічний стан електромереж є критично важливим для енергетичної безпеки держави, оскільки він гарантує стабільність об’єднаної енергосистеми та надійне електропостачання споживачів у найскладніший сезон.

Нагадаємо, Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада 2025 року. До цієї дати експорт здійснювався лише на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.

Також повідомлялось, що унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.

Автор:
Тетяна Бесараб