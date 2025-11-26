Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла: деталі

електромережі
НКРЕКП спростила умови для розвитку виробництва електричної та теплової енергії / Freepik

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг спростила умови виробництва електричної та теплової енергії, зокрема, зменшивши кількість документів для отримання ліцензії, а в окремих випадках передбачивши її відсутність, а також спростивши підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Зазначається, що регулятор продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми та зміцненню енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану.

25 листопада НКРЕКП прийняла постанову «Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану», відповідно до якої:

  • не підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо теплова енергія продається теплопостачальній організації за ціною, що не перевищує 50 відсотків одноставкового тарифу або 50 відсотків умовно-змінної частини двоставкового тарифу, який застосовується на теплову енергію для населення, встановленого для теплопостачальної організації.
  • зменшується кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії;
  • спрощується підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики (газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше): достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого постановою уряду від 7 грудня 2023 року № 1320.

Раніше регулятор спростив підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Також НКРЕКП спростила і прискорила процедуру встановлення генеруючих електроенергію установок шляхом надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі для нових об'єктів генерації на період дії воєнного стану.