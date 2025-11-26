В Україні спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла: деталі

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг спростила умови виробництва електричної та теплової енергії, зокрема, зменшивши кількість документів для отримання ліцензії, а в окремих випадках передбачивши її відсутність, а також спростивши підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Зазначається, що регулятор продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми та зміцненню енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану.

25 листопада НКРЕКП прийняла постанову «Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану», відповідно до якої:

не підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо теплова енергія продається теплопостачальній організації за ціною, що не перевищує 50 відсотків одноставкового тарифу або 50 відсотків умовно-змінної частини двоставкового тарифу, який застосовується на теплову енергію для населення, встановленого для теплопостачальної організації.

зменшується кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії;

спрощується підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики (газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше): достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого постановою уряду від 7 грудня 2023 року № 1320.

Раніше регулятор спростив підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Також НКРЕКП спростила і прискорила процедуру встановлення генеруючих електроенергію установок шляхом надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі для нових об'єктів генерації на період дії воєнного стану.