В Украине упростили условия для запуска производства электроэнергии и тепла: детали

электросети
НКРЭКУ упростила условия для развития производства электрической и тепловой энергии / Freepik

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила условия производства электрической и тепловой энергии, в частности, уменьшив количество документов для получения лицензии, а в отдельных случаях предусмотрев ее отсутствие, а также упростив подтверждение готовности к эксплуатации объектов электроэнергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НКРЭКУ.

Регулятор продолжает упрощать условия для дальнейшего развития генерации, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в энергетический сектор, усилению устойчивости энергосистемы и укреплению энергетической безопасности Украины в условиях военного положения.

25 ноября НКРЭКУ приняла постановление «Об урегулировании вопросов лицензирования хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по производству электрической и/или тепловой энергии в период действия военного положения», согласно которому:

  • не подлежит лицензированию деятельность по производству тепловой энергии на когенерационных установках, если тепловая энергия продается теплоснабжающей организации по цене, не превышающей 50 процентов одноставочного тарифа или 50 процентов условно-переменной части двухставочного тарифа, применяемого на тепловую энергию для населения, установленного для теплоснабжающей организации.
  • уменьшается количество документов, которые должны подаваться для получения лицензии на производство тепловой энергии;
  • упрощается подтверждение готовности к эксплуатации объектов электроэнергетики (газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных, блочно-модульных котельных мощностью от 1 МВт и более): достаточно предоставить копию протокола комплексных испытаний или иного документа, предусмотренного постановлением правительства от 7 декабря 2023 г. № 13.

Ранее регулятор упростил подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

Также   НКРЭКУ упростила и ускорила процедуру установки генерирующих электроэнергию установок   путем предоставления отступлений от выполнения отдельных требований Кодекса системы передачи для новых объектов поколения на период действия военного положения.