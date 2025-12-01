Запланована подія 2

Низка областей залишилися без світла після нічних атак: по всій країні діють графіки відключень

лампочка
У всіх регіонах України запроваджено графіки погодинних відключень / Pexels

Вранці, 1 грудня, зафіксовано масштабні відключення електроенергії у кількох регіонах України внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі. Без світла залишилися споживачі на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Окремо постраждала Одещина, де абонентів знеструмлено через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, енергетики працюють цілодобово.

З опівночі 1 грудня у всіх регіонах України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть до 23:59. Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки відключень можна переглянути на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Окрім бойових пошкоджень, на Полтавщині внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 5 населених пунктів. Очікується, що електропостачання буде відновлено до кінця доби.

Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години вранці та ввечері, аби знизити навантаження на енергосистему.

Додамо, оператори систем розподілу (ОСР, або обленерго) виконали близько 82% запланованих ремонтних робіт, необхідних для надійної роботи об’єктів електроенергетики взимку.

Автор:
Тетяна Гойденко