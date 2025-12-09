Уряд та "Укренерго" обговорили стан пошкоджених об'єктів після обстрілів та узгодили дії для відновлення енергосистеми

Уряд готує низку рішень, які дозволять перерозподілити загальне споживання електроенергії. Станом на зараз по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами проведено координаційну нараду за участю віце-прем’єра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", - наголосила очільниця уряду.

Вона додала, що готується низка рішень, які дозволять перерозподілити загальне споживання електроенергії. Мета цих заходів — спрямувати більше електроенергії на потреби побутових споживачів, зменшуючи навантаження на мережу за рахунок інших секторів.

Гендиректор Yasno, що входить в групу ДТЕК, Сергій Коваленко оприлюднив фотографії пошкоджених обʼєктів після ворожих обстрілів.

Стан пошкоджених об'єктів після обстрілів. Фото: Сергій Коваленко/Facebook

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.