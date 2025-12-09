Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд та "Укренерго" обговорили стан пошкоджених об'єктів після обстрілів та узгодили дії для відновлення енергосистеми

пошкоджений енергообʼєкт
Один з пошкоджених обʼєктів після ворожих обстрілів/Фото: Сергій Коваленко/Facebook

Уряд готує низку рішень, які дозволять перерозподілити загальне споживання електроенергії. Станом на зараз по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами проведено координаційну нараду за участю віце-прем’єра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка. 

"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", - наголосила очільниця уряду.

Вона додала, що готується низка рішень, які дозволять перерозподілити загальне споживання електроенергії. Мета цих заходів — спрямувати більше електроенергії на потреби побутових споживачів, зменшуючи навантаження на мережу за рахунок інших секторів.  

Гендиректор Yasno, що входить в групу ДТЕК, Сергій Коваленко оприлюднив фотографії пошкоджених обʼєктів після ворожих обстрілів.

Фото 2 — Уряд та "Укренерго" обговорили стан пошкоджених об'єктів після обстрілів та узгодили дії для відновлення енергосистеми
Стан пошкоджених об'єктів після обстрілів. Фото: Сергій Коваленко/Facebook
Фото 3 — Уряд та "Укренерго" обговорили стан пошкоджених об'єктів після обстрілів та узгодили дії для відновлення енергосистеми
Стан пошкоджених об'єктів після обстрілів. Фото: Сергій Коваленко/Facebook

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Автор:
Тетяна Бесараб