У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії: де немає світла

Внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Крім того, на Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Графіки відключень світла 9 грудня

У Міненерго нагадують, що 9 грудня, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Крім того, внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 6 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

Графіки погодинних відключень (ГПВ):

З 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг .

. Графіки обмеження потужності (ГОП):

З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.