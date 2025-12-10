Захист енергосистеми: "Укренерго" обладнало половину трансформаторів бетонними укриттями за €260 млн

НЕК "Укренерго" вже обладнала бетонними захисними укриттями половину своїх трансформаторів. Компанія планує завершити захист усіх інших трансформаторів до початку літа 2026 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

Інвестиції у безпеку

Під час Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Grou він підтвердив, що на ці заходи компанія вже витратила приблизно 260 мільйонів євро. Наразі активно будується друга черга захисту.

Крім того, "Укренерго" сформувала резерв обладнання, який приблизно втричі перевищує стандартний обсяг, що підвищує стійкість системи до можливих атак.

Обмеження фізичного захисту

Водночас на цьому ж заході заступник міністра енергетики Роман Андарак наголосив, що хоча захист та ремонти є пріоритетом, фізично неможливо забезпечити укриттям усі об'єкти енергосистеми.

"Якщо ми можемо захистити ключові підстанції "Укренерго", яких до сотні, то захистити 3,5 тис. підстанцій середньої напруги просто неможливо фізично", – зауважив заступник міністра.

Раніше ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що захисту понад третини трансформаторів вже достатньо, щоб забезпечити більшу частину споживання України.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.