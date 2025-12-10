Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Захист енергосистеми: "Укренерго" обладнало половину трансформаторів бетонними укриттями за €260 млн

Стан пошкоджених об'єктів після обстрілі
Стан пошкоджених об'єктів після обстрілів. Фото: Сергій Коваленко/Facebook

НЕК "Укренерго" вже обладнала бетонними захисними укриттями половину своїх трансформаторів. Компанія планує завершити захист усіх інших трансформаторів до початку літа 2026 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

Інвестиції у безпеку 

Під час Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Grou він підтвердив, що на ці заходи компанія вже витратила приблизно 260 мільйонів євро. Наразі активно будується друга черга захисту.

Крім того, "Укренерго" сформувала резерв обладнання, який приблизно втричі перевищує стандартний обсяг, що підвищує стійкість системи до можливих атак.

Обмеження фізичного захисту

Водночас на цьому ж заході заступник міністра енергетики Роман Андарак наголосив, що хоча захист та ремонти є пріоритетом, фізично неможливо забезпечити укриттям усі об'єкти енергосистеми.

"Якщо ми можемо захистити ключові підстанції "Укренерго", яких до сотні, то захистити 3,5 тис. підстанцій середньої напруги просто неможливо фізично", – зауважив заступник міністра.

Раніше ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що захисту понад третини трансформаторів вже достатньо, щоб забезпечити більшу частину споживання України.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. У трьох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Автор:
Тетяна Бесараб