СБУ зриває плани Кремля, який намагається принести терор в українські міста – експерт

Російські спецслужби не полишають спроб здійснювати теракти в Україні в рамках кампаній, санкціонованих особисто Путіним, але СБУ систематично зриває всі плани ворога. З 2022 року СБУ викрила 150 агентурних мереж, до яких входило 648 осіб. Ще одним підтвердженням успішної роботи Служби стало затримання двох рецидивістів, які готували серію вибухів у центрі Києва з використанням гранат, саморобної вибухівки та навіть гранатомета.

Про це у своєму блозі пише політолог Олексій Курпас.

"Росія намагається перетворити українські міста на майданчики для терору. Ворог вербує кримінальників для атак на режимні об’єкти в центрі Києва, прагнучи дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти страх і спровокувати суспільну напругу, але контррозвідка СБУ цьому успішно протидіє", – зазначає Курпас.

Таким чином, за словами експерта, російське керівництво намагається продати населенню хоч якісь "достіженія цєлєй СВО", не маючи реальних військових результатів на полі бою.

Окремо Курпас наголосив на ефективній роботі української контррозвідки. Він зазначив, що сьогодні СБУ під керівництвом Олександра Поклада приділяє особливу увагу викриттю агентурних мереж і протидії спецопераціям російських спецслужб.

"Про успішно попереджений теракт суспільство часто дізнається лише з короткого повідомлення СБУ. Немає вибуху, немає загиблих, немає страшних кадрів у новинах. А отже, немає і того резонансу, який був би у випадку трагедії. Хоча саме її відсутність і є головним результатом роботи спецслужби", – зазначив експерт.

За його словами, сьогодні війна йде не лише за території, але й за стійкість українського суспільства. І на цьому фронті кожна попереджена диверсія – це не маленька, а цілком реальна перемога, підсумував Курпас.