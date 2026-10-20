UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,05

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах – эксперт

СБУ
СБУ уделяет особое внимание разоблачению агентурных сетей и противодействию спецоперациям российских спецслужб / СБУ

Российские спецслужбы не прекращают попыток совершать теракты в Украине в рамках кампаний, санкционированных лично Путиным, но СБУ систематически срывает все планы врага. С 2022 года СБУ раскрыла 150 агентурных сетей, в которые входило 648 человек. Еще одним подтверждением успешной работы Службы стало задержание двух рецидивистов, которые готовили серию взрывов в центре Киева с использованием гранат, самодельного взрывчатого вещества и даже гранатомета. 

Об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Курпас.

"Россия пытается превратить украинские города в площадки для террора. Враг вербует криминальных элементов для атак на режимные объекты в центре Киева, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять страх и спровоцировать общественную напряженность, но контрразведка СБУ успешно этому противодействует", – отмечает Курпас.

Таким образом, по словам эксперта, российское руководство пытается преподнести населению хоть какие-то "достижения целей СВО", не имея реальных военных результатов на поле боя.

Отдельно Курпас подчеркнул эффективную работу украинской контрразведки. Он отметил, что сегодня СБУ под руководством Александра Поклада уделяет особое внимание разоблачению агентурных сетей и противодействию спецоперациям российских спецслужб.

"Об успешно предотвращённом теракте общество часто узнаёт лишь из краткого сообщения СБУ. Нет взрыва, нет погибших, нет страшных кадров в новостях. А значит, нет и того резонанса, который был бы в случае трагедии. Хотя именно её отсутствие и является главным результатом работы спецслужбы", – отметил эксперт.

По его словам, сегодня война идет не только за территории, но и за устойчивость украинского общества. И на этом фронте каждая предотвращенная диверсия – это не маленькая, а вполне реальная победа, подытожил Курпас.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности