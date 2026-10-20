СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах – эксперт

Российские спецслужбы не прекращают попыток совершать теракты в Украине в рамках кампаний, санкционированных лично Путиным, но СБУ систематически срывает все планы врага. С 2022 года СБУ раскрыла 150 агентурных сетей, в которые входило 648 человек. Еще одним подтверждением успешной работы Службы стало задержание двух рецидивистов, которые готовили серию взрывов в центре Киева с использованием гранат, самодельного взрывчатого вещества и даже гранатомета.

Об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Курпас.

"Россия пытается превратить украинские города в площадки для террора. Враг вербует криминальных элементов для атак на режимные объекты в центре Киева, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять страх и спровоцировать общественную напряженность, но контрразведка СБУ успешно этому противодействует", – отмечает Курпас.

Таким образом, по словам эксперта, российское руководство пытается преподнести населению хоть какие-то "достижения целей СВО", не имея реальных военных результатов на поле боя.

Отдельно Курпас подчеркнул эффективную работу украинской контрразведки. Он отметил, что сегодня СБУ под руководством Александра Поклада уделяет особое внимание разоблачению агентурных сетей и противодействию спецоперациям российских спецслужб.

"Об успешно предотвращённом теракте общество часто узнаёт лишь из краткого сообщения СБУ. Нет взрыва, нет погибших, нет страшных кадров в новостях. А значит, нет и того резонанса, который был бы в случае трагедии. Хотя именно её отсутствие и является главным результатом работы спецслужбы", – отметил эксперт.

По его словам, сегодня война идет не только за территории, но и за устойчивость украинского общества. И на этом фронте каждая предотвращенная диверсия – это не маленькая, а вполне реальная победа, подытожил Курпас.