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СБУ запобігла понад 400 терактам і диверсіям за час повномасштабної війни – Поклад

сбу
Одним із напрямів роботи СБУ залишається протидія діяльності російських спецслужб усередині України / СБУ

За роки повномасштабної війни Служба безпеки України запобігла понад 400 терактам і диверсіям.

Як пише Dilo, про це т.в.о. голови СБУ генерал-майор Олександр Поклад повідомив у привітанні з нагоди Дня захисників і захисниць України 1 жовтня.

"Наші контррозвідники щодня затримують російських шпигунів, агентів і зрадників. Загалом СБУ запобігла понад 400 терактам та диверсіям. І за кожною подібною цифрою – збережені життя багатьох українців", – йдеться у ньому.

За словами Поклада, одним із напрямів роботи СБУ залишається протидія діяльності російських спецслужб усередині України. Контррозвідники Служби виявляють російських шпигунів та агентів, а також осіб, яких підозрюють у співпраці з РФ.

Крім контррозвідувальної діяльності всередині країни, співробітники СБУ беруть участь у бойових операціях. Також Служба проводить спеціальні операції на відстані сотень і тисяч кілометрів від лінії фронту, заявив очільник спецслужби.

Окремим напрямом роботи СБУ він назвав розвиток технологій і озброєння. Її співробітники створюють нові технологічні рішення, модернізують озброєння та вдосконалюють наявні засоби ураження.

"Головне завдання – це адаптуватися до нових умов швидше за противника", – наголосив Поклад.

Він додав, що досвід, отриманий українськими силами під час повномасштабної війни, має трансформуватися в нові спроможності сектору безпеки й оборони.

У привітанні т.в.о. голови СБУ також вшанував пам'ять загиблих захисників України та наголосив, що Служба продовжуватиме виконувати завдання із протидії Росії як на фронті, так і всередині країни.

День захисників і захисниць України відзначають щороку 1 жовтня. Свято було встановлене у 2014 році як День захисника України та спочатку припадало на 14 жовтня. У 2021 році його перейменували на День захисників і захисниць України. У 2023 році дату святкування перенесли з 14-го на 1 жовтня. Цього ж дня в Україні відзначають День українського козацтва.

Автор:
Майя Калина

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