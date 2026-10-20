П’ять років обмежень позаду: українське м’ясо птиці та яйця повертаються на ринок Японії

Японія ухвалила рішення відновити імпорт м’яса птиці, яєць та продукції з них з України. Обмеження на постачання цієї продукції діяли протягом останніх п’яти років.

Як пише Dilo, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Юрій Лутовінов.

"Високо цінуємо це важливе рішення, ухвалене 16 жовтня, яке відкриває нові можливості для українських виробників та є вагомим кроком у розвитку торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами", — зазначив український дипломат.

Переговори та подальша співпраця

Лутовінов особисто подякував японським партнерам під час зустрічі із заступником генерального директора Бюро експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії (MAFF) Ейджі Танакою.

"Продовжуємо спільну роботу над розширенням доступу української продукції до японського ринку та поглибленням двостороннього економічного співробітництва", — підсумував він.

Нагадаємо, у серпні Україна та Японія вийшли на фінальний етап відновлення експорту курятини та яєць. Представники Міністерства сільського господарства Японії (MAFF) розпочали онлайн-аудит українських підприємств і системи держконтролю, щоб скасувати п’ятирічну заборону на ввезення продукції.