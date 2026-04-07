Японія запускає в Україні пілот з використання будівельного сміття для дорожнього будівництва

Японія запускає в Україні пілот з використання будівельного сміття для дорожнього будівництва
Японія запускає в Україні пілот з використання будівельного сміття для дорожнього будівництва

Пілотний проєкт японської корпорації IKEE Group Ltd, що передбачає використання перероблених відходів руйнування та демонтажу для виробництва матеріалів у дорожньому будівництві, представили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про збір будівельних відходів — бетону, цегли та асфальту — їх сортування та подальшу переробку для використання як вторинної сировини під час ремонту та будівництва доріг. Проєкт презентували під час робочої зустрічі заступника міністра Олександра Краснолуцького з представниками IKEE Group та Японське агентство міжнародного співробітництва.

За словами представників міністерства, використання відходів руйнувань як вторинної сировини є важливим кроком до розвитку циркулярної економіки в Україні та дозволяє поєднати екологічні підходи з практичними рішеннями для відновлення інфраструктури.

У межах проєкту сторони також обговорили державну політику у сфері управління відходами, бар’єри для інвестування та можливі механізми підтримки японських технологічних рішень в Україні.

Компанія IKEE Group планує передати технології виробництва всепогодних матеріалів для ремонту дорожнього покриття з використанням вторинних заповнювачів. Це має дозволити швидше відновлювати пошкоджені ділянки доріг і підвищити стійкість дорожньої інфраструктури до навантажень.

У межах співпраці за схемою JICA також передбачено тестування матеріалів на українських дорогах та пілотне виробництво. Отримані рішення можуть застосовуватися в різних погодних умовах і не потребують складної техніки, що дозволяє пришвидшити введення ділянок в експлуатацію.

У міністерстві наголошують, що такі проєкти відповідають сучасним європейським підходам до сталого розвитку та відбудови інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 5 лютого схвалив постанову "Про затвердження Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу та іншого матеріального відновлення". Документ встановлює єдині правила виконання цільових показників у сфері управління відходами будівництва та знесення, а також прозорі вимоги щодо перероблення, повторного використання та системного моніторингу результатів.

Автор:
Тетяна Гойденко