Кабмін затвердив правила переробки та повторного використання відходів будівництва

Уряд запровадив єдині правила для переробки та повторного використання будівельних відходів

Кабінет міністрів України 5 лютого 2026 року схвалив постанову "Про затвердження Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу та іншого матеріального відновлення".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ встановлює єдині правила виконання цільових показників у сфері управління відходами будівництва та знесення, а також прозорі вимоги щодо перероблення, повторного використання та системного моніторингу результатів.

Згідно з порядком:

  • дія документа поширюється на всі підприємства, незалежно від форми власності, які утворюють відходи будівництва та знесення та подають декларацію про відходи;
  • показники повторного використання, рециклінгу та іншого матеріального відновлення таких відходів будуть розраховуватися щорічно;
  • моніторинг виконання цільових показників включає збір та аналіз даних і здійснюватиметься щорічно.

Уряд також наголосив, що ухвалений нормативно-правовий акт спрямований на розвиток циркулярної економіки та зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Зауважимо, Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

Автор:
Тетяна Гойденко