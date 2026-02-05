- Категория
Кабмин утвердил правила переработки и повторного использования отходов строительства
Кабинет министров Украины 5 февраля 2026 года одобрил постановление "Об утверждении Порядка выполнения целевых показателей подготовки отходов строительства и снесения к повторному использованию, рециклингу и иному материальному восстановлению".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Документ устанавливает единые правила выполнения целевых показателей в сфере управления отходами строительства и сноса, а также прозрачные требования по переработке, повторному использованию и системному мониторингу результатов.
Согласно порядку:
- действие документа распространяется на все предприятия независимо от формы собственности, которые образуют отходы строительства и снос и представляют декларацию об отходах;
- показатели повторного использования, рециклинга и другого материального обновления таких отходов будут рассчитываться ежегодно;
- мониторинг выполнения целевых показателей включает сбор и анализ данных и будет производиться ежегодно.
Правительство также подчеркнуло, что принятый нормативно-правовой акт направлен на развитие циркулярной экономики и уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Отметим, что Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.