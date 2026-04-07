AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Япония запускает в Украине пилот по использованию строительного мусора для дорожного строительства

Япония запускает в Украине пилот по использованию строительного мусора для дорожного строительства / Минэкономики

Пилотный проект японской корпорации IKEE Group Ltd, предусматривающий использование переработанных отходов разрушения и демонтажа производства материалов в дорожном строительстве, представили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет о сборе строительных отходов — бетона, кирпича и асфальта — их сортировке и последующей переработке для использования в качестве вторичного сырья при ремонте и строительстве дорог. Проект представили во время рабочей встречи заместителя министра Александра Краснолуцкого с представителями IKEE Group и Японское агентство международного сотрудничества.

По словам представителей министерства, использование отходов разрушений как вторсырья является важным шагом к развитию циркулярной экономики в Украине и позволяет объединить экологические подходы с практическими решениями для восстановления инфраструктуры.

В рамках проекта стороны обсудили государственную политику в сфере управления отходами, барьеры для инвестирования и возможные механизмы поддержки японских технологических решений в Украине.

Компания IKEE Group планирует передать технологии производства всепогодных материалов для ремонта дорожного покрытия с использованием вторичных заполнителей. Это должно позволить быстрее восстанавливать поврежденные участки дорог и повысить устойчивость дорожной инфраструктуры к нагрузкам.

В рамках сотрудничества по схеме JICA предусмотрено тестирование материалов на украинских дорогах и пилотное производство. Полученные решения могут применяться в различных погодных условиях и не требуют сложной техники, что позволяет ускорить ввод участков в эксплуатацию.

В министерстве подчеркивают, что такие проекты отвечают современным европейским подходам к устойчивому развитию и восстановлению инфраструктуры.

Напомним, Кабинет министров 5 февраля одобрил постановление "Об утверждении Порядка выполнения целевых показателей подготовки отходов строительства и снесения к повторному использованию, рециклингу и другому материальному восстановлению". Документ устанавливает единые правила выполнения целевых показателей в сфере управления отходами строительства и сноса, а также прозрачные требования по переработке, повторному использованию и системному мониторингу результатов.

Автор:
Татьяна Гойденко